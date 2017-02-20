

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ideolojisini irdeleyen kapsamlı bir bilgi notu ulaştı. Habertürk'ün haberine göre, 240 sayfalık bilgi notunda öne çıkan hususlar özetle şöyle:







EZOTERİK ÖRGÜT: Virüsler, fizyolojik olarak metabolizmaları olmayan ve başka bedene muhtaç olarak varlıklarını sürdüren canlılardır. En büyük ve en stratejik özellikleri; sızma, gizlenme ve benzeme özellikleridir. Mikro âlemde virüslerin temsil ettiği kendisine ait olmayan kaynakları ve potansiyeli sömürüp kendi hesabına işletme işinin, yani emperyalizmin, makro âlemdeki temsilcileri; guguk kuşları gibi bazı canlılar, emperyalist ülkeler ve viral örgütlenme modelini seçmiş gizli, ezoterik örgütlerdir. Emperyalist ülkelerin bir dönem geri kalmış dünyalara medeniyet getirilmesi kılıfını, şimdilerde ise demokrasi ve insan hakları kılıfını kullanması gibi ezoterik örgütler de çeşitli kılıflara ihtiyaç duymaktadır.



HEDEFLERİ ÖRTÜŞTÜ: FETÖ, devlet ve millet düşmanlarının virüslerden ilham alarak kurguladıkları ezoterik örgütün adıdır. Bu virüsün sızma hedefi dindir. Milli ve manevi gücü kendi menfaatlerine kullanır. Türk milletine sevgi ve teveccühün çok fazla olduğu yerlere, sömürgecilere çalışan, işbirlikçi ve Türk görünümlü bu tür yapılanmalarla girmenin maliyeti, savaşarak veya başka yollarla girmenin maliyetine nazaran oldukça düşük kalmaktadır. Böylece istilacı ve tek dünyacı belli çıkar grupları ile FETÖ'nün yeryüzü hâkimiyeti hedefi de örtüşmüş olur.







SÖMÜRGECİLERİN ÇOCUĞU: Büyük miktarda güç potansiyeline sahip ülkemizi, güç kaynaklarımızdan beslenen bir örgütle az zahmetli ve düşük maliyetli bir projeyle durdurma ve dünya pastasından hakkı olandan çok daha fazlasını alma amacında olan sömürgeci zihniyetin gayri meşru çocuğu olan FETÖ, ne bir eğitim hareketidir ne bir dini cemaattir ne de sivil toplum kuruluşudur.







kaynak:sabah