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EMNİYETTEN 'DOKUNULMAZLIK' UYARISI!


EMNİYETTEN 'DOKUNULMAZLIK' UYARISI!
Tarih : 24 Mayıs 2016, 16:04
Puan Ver : Emniyetten 'dokunulmazlık' Uyarısı!(8/10)6


Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıda, bölücü terör örgütü PKK'nın milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını bahane ederek, kritik konumdaki kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem yapabileceği uyarısında bulunularak, tedbirlerin artırılması istendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen uyarı yazısında, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa Komisyonundan geçtiğini, 20 Mayıs 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatılarak, PKK'lıların "HDP'li vekillerin milletvekilliklerinin düşürülmesini bir savaş gerekçesi olarak sayılacağı" yönünde açıklamaları bulunduğu vurgulandı.



Açıklamada, "irademe vekilime dokunma" ve "demokrasi nöbeti tutuyoruz" sloganları altında başta TBMM olmak üzere yürüyüş, oturma eylemi açlık grevi gibi eylemlerin yapılabileceği belirtilerek, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ın organizesinde de kamu bina ve araçlarına saldırılacağı yönünde duyumlar olduğu kaydedildi.



Ayrıca örgütün kırsal kadrosunun adli ve mülki erkan ile AK Parti yöneticilerine ve binalarına yönelik eylem ve kaçırma faaliyetleri gerçekleştirilebileceği belirtilerek, alınan önlemlerin artırılması istendi.








Etiketler: Emniyetten    Dokunulmazlık    Uyarısı    haber

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