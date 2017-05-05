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emniyetten bylock listesi haberine yalanlama

EMNİYETTEN BYLOCK LİSTESİ HABERİNE YALANLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında yer alan "215 bin kişilik ByLock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği"ne dair haberin, genel bilgilerin bulunduğu kısımlar dışında tüm ayrıntılarıyla gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:26
Puan Ver : Emniyetten Bylock Listesi Haberine Yalanlama(9/10)8


Emniyet Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında yer alan "215 bin kişilik ByLock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği"ne dair haberin, genel bilgilerin bulunduğu kısımlar dışında tüm ayrıntılarıyla gerçek dışı olduğu kaydedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının adının zikredildiği, "215 bin kişilik ByLock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği"ne dair haber yer aldığı ifade edildi.



Haberin, genel bilgilerin yer aldığı kısımlar dışında tüm ayrıntılarıyla gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:



"Halka doğru bilgi verme kanallarını kullanmak durumunda olan medya kuruluşları, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları bu haberler ile milletin ve devletin bekası için büyük önem taşıyan bu soruşturmaların mecrasından saptırılmasına sebep olmaktadırlar. Tarafımızca yapılacak bilgilendirmeler dışındaki her türlü bilgi ve belge, yönlendirmeye açık ve kamuoyunu yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle, üzerimize düşen kısımlarla ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamalar dışındaki açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmemesi, soruşturmaların selameti açısından büyük önem arz etmektedir."



 



kaynak:haberler








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