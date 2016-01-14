

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya imzalı yazıda, Türkiye'deki terör faaliyetlerinde 2015'in ikinci yarısından sonra önemli miktarlarda artış meydana geldiği belirtilerek, terör örgütünün güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketatarlı saldırılarının yanı sıra bombalı saldırı eylemlerine de çok sık başvurduğunun altı çizildi.







Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde el yapımı bomba ile gerçekleştirilen eylemlerin incelenmesi sonucunda, dışarıdan bakıldığında anlaşılmayacak şekilde gizlenen bombaların, sokak-cadde yüzeylerine, barikat ve hendek içlerine, metruk binaların yüksek duvar yüzeylerine, rögar kapak ve mazgal altlarına menfez ve araç içlerine tuzaklandığı kaydedildi.







El yapımı bombaların genellikle 12 kilogramlık mutfak ve 2 kilogramlık piknik tüpleri ile yağ tenekeleri ve büyük plastik bidonlar kullanılarak hazırlandığı ifade edilen yazıda, söz konusu tuzaklara müdahalede bulunan ekiplerin güvenlik tedbirlerine riayet etmelerine rağmen terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarlarla alçakla saldırılar gerçekleştirildiği hatırlatıldı.