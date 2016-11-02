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emniyetten beşiktaş napoli maçı açıklaması!

EMNİYETTEN BEŞİKTAŞ NAPOLİ MAÇI AÇIKLAMASI!

Beşiktaş - Napoli maçı öncesinde Ataköy metro istasyonunda olay çıkaran Napoli taraftarlarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Tarih : 02 Kasım 2016, 12:01
Puan Ver : Emniyetten Beşiktaş Napoli Maçı Açıklaması!(7/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Beşiktaş - Napoli maçı öncesi Ataköy Metro durağında yaşanan arbede ile ilgili açıklama yaparken, bir Napoli taraftarının da gözaltına alındığını bildirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



01.11.2016 günün bazı basın yayın kuruluşlarında Beşiktaş - Napoli Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi bir Napoli taraftarının darp edildiği ve "İtalyan taraftarları pasaport yerine kimlikleriyle Türkiye'ye giriş yaptı" şeklinde haberler yer almıştır. Beşiktaş - Napoli müsabakası öncesi maça giden bir grup Napoli taraftarının Ataköy Metro durağı içerisinde ücret ödemeden turnikelerin üzerinden atlamaya çalıştıkları esnada istasyonda görevli Özel Güvenlik Amiri M.E tarafından engellenmeye çalışıldığında kendisine bira şişesiyle saldırılmış çıkan arbede esnasında Özel Güvenlik görevlisi M.E ve Napoli taraftarı S.V isimli şahıslar hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili şahısların tedavisi yapılarak Napoli taraftarı S.V isimli şahıs Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir. Ayrıca yapılan incelemede İtalyan taraftarların mevzuata uygun şekilde ülkemize giriş yaptığı anlaşılmıştır.








Etiketler: Emniyetten  Beşiktaş  Napoli  Maçı  Açıklaması    haber

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