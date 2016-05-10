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EMNİYETTE TERFİ HEYECANI!


EMNİYETTE TERFİ HEYECANI!
Tarih : 10 Mayıs 2016, 12:07
Puan Ver : Emniyette Terfi Heyecanı!(10/10)9


Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen resmi yazıya göre, 25-26 Mayıs günlerinde yapılacak yazılı sınavlarda 50 puan barajını aşan personel, 3-10 Haziran arasında gerçekleşecek sözlü sınavda başarılı olduğu takdirde 15-20 Haziran tarihleri arasında Polis Akademisinde hizmet içi eğitime tabi tutulacak.



Hizmet içi eğitim sonunda bir kez daha sınava girecek emniyet personelinden bir üst rütbeye terfi ettirilecekler, Üst Kurul kararıyla belirlenecek.



Polis Akademisi Başkanlığı ve 81 il merkezinde gerçekleşecek sınava, bin 437 3. sınıf emniyet müdürü, bin 692 4. sınıf emniyet müdürü, bin 756 emniyet amiri, 361 A grubu başkomiser, 160 B grubu başkomiser, 395 A grubu komiser, 14 B grubu komiser, 565 A grubu komiser yardımcısı ile bin 968 B grubu komiser yardımcısı olmak üzere toplam 8 bin 348 personel katılacak.



Sınava girecek polislere "Polis Meslek Mevzuatı", "Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku", "Anayasa Hukuku", "İdare Hukuku ve İdari Yargı", "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "İnsan Hakları" ile "Genel Kültür" branşlarında sorular yöneltilecek.



Emniyet teşkilatında bu yıl 27 Şubat ile 16 Nisan'da terfi sınavları yapılmış, Danıştayın Terfi Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurmasının ardından sınavlar geçersiz sayılmıştı.








Etiketler: Emniyette  Terfi  Heyecanı    haber

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