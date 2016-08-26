

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı içindeki FETÖ örgütü mensubu ve bağlantılı polislerle ilgili ihraç listesi hazırladı. Türkiye genelinde farklı rütbelerde toplam 6 bin 800 polis, devlet memurluğundan ihraç edilecek.







15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde çıkartılan kanun hükmünde kararname ile 2 bin 360 polis meslekten atılmıştı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, yeni bir ihraç listesi hazırladı. Liste hazırlanırken; 17 - 25 Aralık sonrasında Gülen'in çağrısı ile Bank Asya'da hesap açtıranlar ile MİT'in ByLock listesinde yer alan emniyet mensupları dikkate alındı. Memur, komiser, amir ve müdür düzeyinde Türkiye genelinde toplam 6 bin 800 polis teşkilattan ihraç edilecek. Bu kişilerin kararın Resmi gazete'de yayınlanmasıyla devlet memurlukları sona erecek.