O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

EMNİYET'TE İKİNCİ İHRAÇ DALGASI


EMNİYET'TE İKİNCİ İHRAÇ DALGASI
Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:47
Puan Ver : Emniyet'te İkinci İhraç Dalgası(0/10)


İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı içindeki FETÖ örgütü mensubu ve bağlantılı polislerle ilgili ihraç listesi hazırladı. Türkiye genelinde farklı rütbelerde toplam 6 bin 800 polis, devlet memurluğundan ihraç edilecek.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde çıkartılan kanun hükmünde kararname ile 2 bin 360 polis meslekten atılmıştı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, yeni bir ihraç listesi hazırladı. Liste hazırlanırken; 17 - 25 Aralık sonrasında Gülen'in çağrısı ile Bank Asya'da hesap açtıranlar ile MİT'in ByLock listesinde yer alan emniyet mensupları dikkate alındı. Memur, komiser, amir ve müdür düzeyinde Türkiye genelinde toplam 6 bin 800 polis teşkilattan ihraç edilecek. Bu kişilerin kararın Resmi gazete'de yayınlanmasıyla devlet memurlukları sona erecek.








Etiketler: Emniyet  Te  İkinci  İhraç  Dalgası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER