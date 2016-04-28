

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde büyük tasfiyeler yapıldı. Aralarında istihbarat, terörle mücadele ve organize polislerinin de bulunduğu 20 bine yakın emniyet personeli görevden alındı. Görevden alınanlar hakkında soruşturmalar açıldı. Mart 2014'te yürürlüğe giren İç Güvenlik Kanunu'yla da 3 emniyet mensubu emekli edildi. Emeklilik hakkını kazanamayan binlerce personel ise pasif görevlere alındı.







İçişleri Bakanlığı, elindeki uzman polislerin yerine yeni polis almak için çalışma başlattı. Bakanlık, 2 bin 250'si erkek 250'si de bayan olmak üzere 2 bin 500 polis alacağını açıkladı. Aranan şartlar arasında lise ve dengi okul mezunu ile henüz lise 4. sınıfta okuyanlara başvuruda hakkı tanınması dikkat çekti. Ayrıca adayların 2016 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 270.000 ham taban puan almış olma zorunluğu da bulunuyor. Şehit yakını adaylardan ise 150.000 ham puan şartı aranıyor.