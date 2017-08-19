Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesinin, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkün olduğunu açıkladı.

1 TEMMUZ'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, otoyollarda bulunan HGS/OGS gişelerindeki "Giriş-Çıkış" verileri esas alınarak, yurt genelindeki tüm otoyollarda (İzmir-Çeşme Otoyolu dahil, ancak İstanbul-Yalova-Bursa hariç) 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren "Ortalama Hız Tespiti ve İhlal Yaptığı belirlenen taşıtların plakalarına ceza uygulanması"na başlandığı kaydedildi.

"SÜRÜCÜLERE HATALI BİLGİLENDİRME YAPILDI"

Son zamanlarda otoyolları kullanan sürücülere, "ortalama hız tespit sistemi bulunan otoyollarda, gişeler arasında seyahat süresinin idarece belirlendiği ve bu sürelere uymayanlara ceza uygulandığı" şeklinde hatalı bilgilendirme yapıldığı ve bu nedenle sürücülerin "otoyollardaki araç cinslerine göre belirlenmiş yasal hız limitlerine göre mi? Yoksa tespit edilen sürelere göre mi araç kullanılacakları" yönünde tereddütlerin oluşması nedeniyle otoyollarda uyulması gereken azami hız sınırlarının, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100'üncü maddesinde, araç cinsleri esas alınarak, örneğin otomobiller için otoyollardaki hız sınırının 120 kilometre saat + yüzde 10 tolerans şeklinde belirlendiği kaydedildi. Otoyolu kullanan sürücülere ortalama hız cezası uygulanabilmesinin, ancak ortalama hızlarının, giriş ve çıkış noktaları arasında kullandıkları taşıt cinsi için yönetmelikte tanımlanan hız limitlerini (yüzde 10 tolerans dahil) aşmaları halinde mümkün olduğu ifade edildi.

"HIZ LİMİTLERİ ÜZERİNE ÇIKILMAMALI"

Açıklamada, "Araç sürücülerinin, yukarıda açıklanan ve İzmir-Çeşme arasındaki bölümün de dahil olduğu (İstanbul-Yalova-Bursa Hariç) otoyollarda, giriş ve çıkış gişeleri arasındaki zaman ve hızları esas alınarak hesaplanan "Ortalama Hız İhlali" yapmamaları, ayrıca otoyollarda şerit kullanma kuralları ile işaretlere, işaretçilere ve hız limitlerine uymaları, anlık hızlarını ise araç cinslerine göre belirlenmiş olan ve bir örneği ekte bulunan tablodaki hız limitleri üzerine çıkarmamaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: haberinburada