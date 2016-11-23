Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

emniyet yapılanmasına operasyon! gözaltılar var...

EMNİYET YAPILANMASINA OPERASYON! GÖZALTILAR VAR...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 09:43
Puan Ver : Emniyet Yapılanmasına Operasyon! Gözaltılar Var...(6/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve  2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik  İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma çerçevesinde, 23'ü emniyet personeli 32 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için İstanbul, Gaziantep,  Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emniyet  Yapılanmasına  Operasyon  Gözaltılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER