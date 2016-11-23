EMNİYET YAPILANMASINA OPERASYON! GÖZALTILAR VAR...
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 1. ve 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 23'ü emniyet personeli 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için İstanbul, Gaziantep, Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.
kaynak:milliyet
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