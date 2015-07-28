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EMNİYET YAKININDA BOMBA ALARMI !


EMNİYET YAKININDA BOMBA ALARMI !
Tarih : 28 Temmuz 2015, 11:57
Puan Ver : Emniyet Yakınında Bomba Alarmı !(9/10)11


İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına bırakılan bebek arabası, polisi alarma geçirdi. Vatan Caddesi her iki yönde trafiğe kapatıldı. Tehlikeli bir bulguya rastlanmayınca yol trafiğe tekrar açıldı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan sahipsiz çocuk arabası polisi alarma geçirdi.



Şüpheli çocuk arabasının görülmesi üzerine polis, Vatan Caddesi'nde trafiği her iki istikamette kapattı.








Etiketler: Emniyet  Yakınında  Bomba  Alarmı      haber

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