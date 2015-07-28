

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınına bırakılan bebek arabası, polisi alarma geçirdi. Vatan Caddesi her iki yönde trafiğe kapatıldı. Tehlikeli bir bulguya rastlanmayınca yol trafiğe tekrar açıldı.







Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan sahipsiz çocuk arabası polisi alarma geçirdi.







Şüpheli çocuk arabasının görülmesi üzerine polis, Vatan Caddesi'nde trafiği her iki istikamette kapattı.