EMNİYET UYARDI ! BU PROFİLE DİKKAT EDİN !
Kalabalığın arasına girmeye çalışan, eliyle dışarıdan ceplerini yoklayıp kontrol eden, huzursuz davranan, heyecanlı tavırlar sergileyenlerin ‘şüpheli şahıs' olarak değerlendirilmesi istendi
Ankara'da geçen hafta 28 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan kanlı saldırının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, ‘bir terör şüphelisinin profili'ne ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın, güvenlik konusunda alınmasını istediği önlem ve kritik tespitleri şöyle:
AVM'LER, OTOBÜS DURAKLARI VE METRO
Canlı bomba ve bombalı eylemlerin, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına, ekonomik stratejik değere sahip alanlara, turizm bölgelerine, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, otobüsmetro durak ve istasyonları ile otogar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, petrol, doğalgaz ve elektrik gibi genel hayat bakımından önem arz eden enerji, su depoları, trafolar, haberleşme tesisleri gibi hassas noktalara yöneldiği göz önünde bulundurularak, bu gibi yerlerin özel güvenlik tedbirleri gözden geçirilsin; eksiklik görülüyorsa il özel güvenlik komisyonlarına başvurulsun.
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