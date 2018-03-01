Emniyet Genel Müdürlüğü genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitti.



Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı.



GÖREV KIYAFETİNDE KRAVAT KULLANILMAYACAK



Yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.



PERSONEL KRAVAT TAKMAYACAK



Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi. Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak.



Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört/gömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.



POLİS, SİLAHINI DAHA RAHAT KULLANACAK



Personele kış aylarında kullanması için de "soft-shell" yüzeyli, nefes alabilen membran kumaştan üretilmiş mont, su itici polyester kumaştan üretilmiş parka ve yüzde 100 deri, su geçirmeyen ve nefes alabilen botlar verildi.



Montların yanlarındaki "patlar" sayesinde personelin belindeki silaha kolayca ulaşabilmesi sağlandı. Ayrıca, montlarda su geçirmez fermuarlar tercih edildi.



Yeni üniformalarda personelin karanlıkta fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla reflektif harfler kullanıldı.



Başörtüsü kullanan personel için de kolayca takılabilen başörtüler tasarlandı.



BİRİMLER ARASI GEÇİŞLERDE TASARRUF SAĞLANACAK



Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi sayısı ile birimler arasındaki geçişlerde farklı kıyafetlere duyulan ihtiyaç azaltıldı.



Böylece, bu tarz geçişlerde farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı maliyette tasarruf sağlandı.



Emniyet teşkilatında 1994'te yeşil renkli üniformadan vazgeçilerek lacivert renkli üniforma kullanılmaya başlanmıştı.



ALTINOK, YENİ ÜNİFORMASIYLA



Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kendisinin de giydiği yeni üniformayla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri tasarlarken 1994'ten bu yana edindikleri tecrübelerden faydalandıklarını söyledi.



Altınok, "Bunu yaparken polis memuru veya rütbeli kardeşimiz, suçluya müdahale anında daha rahat hareket edebileceği bir kıyafet içinde bulunsun istedik." dedi.



TRAFİK POLİSLERİNİN ÜNİFORMALARI DA YENİLENECEK



Emniyet personelinin, yeni tasarım üniformalar sayesinde suçla daha fazla hevesle mücadele edeceğini dile getiren Altınok, yollarda daha görünür olmaları için yaklaşık 20 bin trafik polisinin kıyafetlerini de kısa süre içinde yenileyeceklerini ifade etti.



Çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde de değişiklikler yapıldığı bilgisini paylaşan Altınok, şunları söyledi:



"Gerek büroda gerek sahada çalışan arkadaşlarımız, zaman zaman şikayetlerde bulunuyorlardı. Özellikle uzun süre iskarpin giymekten kaynaklı ayaklarında çok büyük problem yaşıyorlardı. Kırsalda çalışan arkadaşlarımızın kıyafetlerinin yıkanması, bakımı ve ütülenmesinde zorluk oluyordu. O sızlanmalar ortadan kalkacak.



Polis, bundan sonra yeni kıyafetleriyle milletimize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet edecek."



Altınok, dağıtımına Koruma Daire Başkanlığı ile Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden başladıkları üniformaların, yıl sonuna kadar tüm personele verileceğini söyledi.



BİRİMLER ARASI GEÇİŞLERDE KIYAFET MALİYETİ AZALACAK



Birimler arası geçişlerde kıyafet değişikliği zorunluluğu olduğuna işaret eden Altınok, hemen hemen tüm birimlerin aynı kıyafeti giyecek olmasıyla birimler arası geçişlerde yeni kıyafet temininden kaynaklı maliyetin önüne geçileceğini anlattı.



Personele verilecek montların özelliklerine de değinen Altınok, montların yanlarındaki "patlar" sayesinde polisin, belindeki silahları daha rahat kullanacaklarını kaydetti.



























Kaynak: haberinburada



