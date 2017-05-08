

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararları alındı.







Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.







BAŞKENTTEKİ OPERASYON







Operasyon kapsamında Ankara'da belirlenen 13 noktaya da operasyon düzenlendi.







Sabah saatlerinde Altındağ'a bağlı Yenidoğan bölgesine gelen çok sayıda polis ekibi, narkotik köpekler ve özel harekat polisleri eşliğinde bir çok adrese baskın yaptı.







Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bazı evlerin kapıları "koçbaşı" yardımıyla kırılarak içeri girildi ve geniş çaplı arama yapıldı.







Yenidoğan'da özel harekat polislerinin girdiği bir evde yapılan aramada telsiz ele geçirilirken içeride bulunan bir kişi gözaltına alındı.







Operasyona, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.







Başkentte 500 polis ile 13 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin aramaları ile gözaltı işlemleri sürüyor.







kaynak:habertürk