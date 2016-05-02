EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN DEMET AKALIN'DAN AÇIKLAMA!
İstanbul'da emniyet şeridini kullanırken çektiği fotoğrafı paylaşan şarkıcı Demet Akalın, gelen tepkilere cevap verdi. Çorlu'da yeni açılan alışveriş merkezinde vereceği konsere için İstanbul'dan yola çıkan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan ‘Çorlu yolunda' notuyla paylaşım yaptı.
İstanbul'da emniyet şeridini kullanırken çektiği fotoğrafı paylaşan şarkıcı Demet Akalın, gelen tepkilere cevap verdi.
Çorlu'da yeni açılan alışveriş merkezinde vereceği konsere için İstanbul'dan yola çıkan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan ‘Çorlu yolunda' notuyla paylaşım yaptı.
Sanatçının emniyet şeridini kullandığı paylaşımı, takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Akalın, bir süre sonra paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
“PARASI NEYSE ÖDERİM”
Konser öncesinde otel çıkışında gazetecilerin sosyal medyadaki tepkileri sorması üzerine konuşan Demet Akalın, “Parası neyse öderim. Arabayı Okan Bey kullanıyordu” yanıtını verdi.
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