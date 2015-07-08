

Yeni tüzükteki değişiklikler







Yeni kabul edilen tüzük ile daha önce yürürlükte olan disiplin tüzüğünün meslekten çıkarılmaya ilişkin eylem, işlem ve tutumları düzenleyen 8. maddesinde yer alan 42 fıkraya, 5 yeni fıkra daha eklendi.







Meslekten çıkarılmaya ilişkin düzenlemeleri içeren söz konusu maddeye yeni eklenen fıkralara göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan dinleme ve kaydetme işlemleri sırasında, "kişiler arasındaki haberleşmenin







gizliliğini ihlal etmek", "haberleşme içeriklerini ifşa etmek", "aleni olmayan



konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek ve bu şekilde kaydedilen verileri ifşa etmek", işten çıkarılmayı gerektiren eylem arasında yer aldı.