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EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ'NDE DEĞİŞİKLİK


EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ'NDE DEĞİŞİKLİK
Tarih : 08 Temmuz 2015, 10:12
Puan Ver : Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nde Değişiklik(7/10)5


Yeni tüzükteki değişiklikler



Yeni kabul edilen tüzük ile daha önce yürürlükte olan disiplin tüzüğünün meslekten çıkarılmaya ilişkin eylem, işlem ve tutumları düzenleyen 8. maddesinde yer alan 42 fıkraya, 5 yeni fıkra daha eklendi.



Meslekten çıkarılmaya ilişkin düzenlemeleri içeren söz konusu maddeye yeni eklenen fıkralara göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan dinleme ve kaydetme işlemleri sırasında, "kişiler arasındaki haberleşmenin



gizliliğini ihlal etmek", "haberleşme içeriklerini ifşa etmek", "aleni olmayan

konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek ve bu şekilde kaydedilen verileri ifşa etmek", işten çıkarılmayı gerektiren eylem arasında yer aldı.








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