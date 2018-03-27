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Emniyet müdürü gözaltında! Gerekçe: İnsan kaçakçılığı

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINDA! GEREKÇE: İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Edirne'de insan kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4. sınıf emniyet müdürü, gözaltına alındı.

Tarih : 27 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Emniyet Müdürü Gözaltında! Gerekçe: İnsan Kaçakçılığı(5/10)1

Edirne Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, göçmen kaçakçılığına adı karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞEBEKEYLE İRTİBATLI ÇIKTI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Uzunköprü ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma sürdürüldüğü sırada şebeke üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Uzunköprü Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine alındı.

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Tekin'in sorgusunun sürdüğü belirtildi.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Tekin, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'nü yürüttüğü sırada geçen yılın Kasım ayında, eğlence mekanlarını denetlerken, bir iş yerinin sahipleri tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Tekin'e yumruklu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emniyet  Müdürü  Gözaltında  Gerekçe  İnsan  Kaçakçılığı    haber

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