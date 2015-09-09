

Edinilen bilgiye göre Taşlıçay İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde terör örgütü PKK tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.







CAN KAYBI VE YARALI YOK



İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının saldırıya anında karşılık vermesi sonucu teröristlerin kaçtığı ve saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ile yaralının olmadığı öğrenildi.