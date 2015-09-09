EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ROKETATARLI SALDIRI!
Edinilen bilgiye göre Taşlıçay İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde terör örgütü PKK tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
CAN KAYBI VE YARALI YOK
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının saldırıya anında karşılık vermesi sonucu teröristlerin kaçtığı ve saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ile yaralının olmadığı öğrenildi.
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