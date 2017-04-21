EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ
Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
kaynak:milliyet
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