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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ


EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ
Tarih : 21 Nisan 2017, 17:10
Puan Ver : Emniyet Müdürlüğü'ne Bombalı Saldırı Girişimi(10/10)9


Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.



 



kaynak:milliyet








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