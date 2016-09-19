

Eğitim-öğretim döneminde okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması adına okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri açıklandı



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, okul ve okul çevrelerinde her türlü suç ve şiddetten, madde bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla 2016/2017 eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak tedbirlerin yer aldığı genelge 81 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne de gönderilen genelgede, polis irtibat görevlileri uygulaması, okulların risk değerlendirmesi, okul yöneticileri ile işbirliği yapmak ve özellikle madde kullanımına karşı alınacak tedbirler yer aldı.



Gönderilen genelgede, "Polis irtibat görevlileri uygulamasına devam edilmesi, görevlendirilen personelin okul idaresi ile etkin bir şekilde işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Polis sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm okullarda risk değerlendirilmesi yapılarak tespit edilen risk durumlarına göre resmi ve sivil ekipler görevlendirilmesi, okul irtibat görevlilerinin bir hafta, üç hafta ve bir ay olarak belirlenen periyotlarla sorumlu oldukları okul yöneticileri ile en az bir defa görüşme yapması, eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin belirlenerek bu faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren ve okul güvenliğini etkileyen öğrenciler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapılarak, uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirme ile gerektiğinde psiko-sosyal destek verilmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerle yakın temas halinde olan çalışanlar ile ilgili çalışmalar yapılarak, okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, elektronik oyun salonları, kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerler ile park ve bahçelere yönelik denetimlerin artırılması, okulla ilişkisi bulunmayan şahısların okul çevrelerinden uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. Okul giriş ve çıkış saatlerinde; okul önlerinde, okul çevresinde ve okul güzergahlarında genel asayiş ve trafik önlemlerini almak için yeteri kadar yaya ve motorize ekip görevlendirilmesi temin edilmelidir. Uyuşturucu ile mücadele birimleri tarafından okul önü ve çevresinde idari ve adli tedbirlerin artırılması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi için Narkotim ekipleri etkin olarak kullanılmalıdır . Eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapılar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ekipler gereğini yerine getirilmelidir" denildi.