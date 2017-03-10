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emniyet müdür yardımcısı tahliye edildi

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI TAHLİYE EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında “Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

Tarih : 10 Mart 2017, 14:17
Puan Ver : Emniyet Müdür Yardımcısı Tahliye Edildi(5/10)6


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında “Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



Uyuşturucu madde ticaretine iştirakı tespit edilemeyen şüpheli Ö.C.'nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan da hakkında takipsizlik kararı verildi. 28 gün tutuklu kalan Ö.C.'nin 6 Mart Pazartesi günü tahliye edildiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah

 








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