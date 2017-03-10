EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI TAHLİYE EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında “Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında “Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.
Uyuşturucu madde ticaretine iştirakı tespit edilemeyen şüpheli Ö.C.'nin “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan da hakkında takipsizlik kararı verildi. 28 gün tutuklu kalan Ö.C.'nin 6 Mart Pazartesi günü tahliye edildiği öğrenildi.
kaynak:sabah
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