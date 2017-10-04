EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN KADINA PATRONUNDAN İLGİNÇ CEZA: BANTLA DUVARA YAPIŞTIRDI
Çin'de emniyet kemeri takmadan araba kullanan kadın, patronu tarafından bantla duvara yapıştırılarak cezalandırıldı.
Emniyet kemeri takmayan kadın ofisin ortasında cezayı yedi.
PATRONU KADINI BANTLA DUVARA YAPIŞTIRDI
Çin'de bir ofis çalışanı kadın, evden işe giderken arabasını emniyet kemerini takmadan kullandı. Patronuna yakalanan kadın, ofis kurallarını ihlal ettiği için patronu tarafından bant ile duvara yapıştırılarak cezalandırıldı.
DİĞER ÇALIŞANLAR UMURSAMADAN İŞLERİNE DEVAM ETTİ
Çin, sosyal medya üzerinden yayınlanan resimlerde ofisin diğer çalışanlarının kadını umursamadan çalışmalarına devam etmeleri dikkat çekti.
"FOTOĞRAF, İLGİNÇ BİR NOTLA PAYLAŞILDI"
Fotoğraf, "Emniyet kemeri takmadan araba sürerken patrona yakalanan zavallı meslektaşım" başlığı ile paylaşıldı. Ayrıca, ofisin belirlediği kuralların yazılı olduğu bir fotoğraf da paylaşıldı.
İŞE GEÇ GELEN VE ERKEN ÇIKAN OFİSTEN SÜRÜNEREK ÇIKIYOR
Ofis kurallarına göre, adet döneminde kadınlara ve kendilerine yardımcı olmak için erkek arkadaşlarına izin veriliyor. Saat 11:00- 17:00 arası hizmet veren şirketin geç gelen ve erken çıkan çalışanları ceza olarak ofisten sürünerek çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
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