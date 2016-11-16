

EGM'den yapılan açıklamada FETÖ terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet personelinin görevine iade edildiği, aynı kapsamda 2 bin 205 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.







Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıld: "667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır."







kaynak:milliyet