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Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi ile İlgili Bir Veri Yok

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: BYLOCK LİSTELERİNDE SAYIN BAKANIN EŞİ İLE İLGİLİ BİR VERİ YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tarih : 17 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok(9/10)5

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır." denildi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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