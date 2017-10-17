Emniyet Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır." denildi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada