

Emniyet Genel Müdürlüğü müjdeyi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü 6 bin polis alacağını duyurdu. 4 bin 900'ü erkek, bin 100'ü kadın 6 bin polis memuru alımı yapılacak. 10-20 Kasım 2015'de gerçekleştirelecek başvurular için detaylar haberimizde yer almaktadır.







Emniyet Genel Müdürlüğünde 4 bin 900'ü erkek, bin 100'ü kadın 6 bin polis memurU alımı gerçekleştirilecek.Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, polis memuru olmak isteyen adaylar, 10-20 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online başvuru yapabilecek.Başvuruda bulunacak adayların, 31 Aralık 2015 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları, 2014 ve 2015'te gerçekleştirilen KPSS Lisans P3 taban puanlarının en az 65 olması, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının da en az 52 taban puana sahip olması gerekiyor. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, eğitim süresince Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak, eğitimde başarılı adaylar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, "www.pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek.