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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN 500 POLİS MEMURU ADAYI ALIMI YAPACAK


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 BİN 500 POLİS MEMURU ADAYI ALIMI YAPACAK
Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:34
Puan Ver : Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Bin 500 Polis Memuru Adayı Alımı Yapacak(7/10)4




Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden on-line olarak gerçekleştirilecek.



2017 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; Lise ve dengi okul mezunu olmak veya lise 4. sınıfta okuyor olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2017 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)



Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecek.



 



kaynak:sabah










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