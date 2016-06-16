

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın evine baskın yapıldı" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada belirtilen adreste arama yapıldığı doğrulandı ancak, "Adı geçen milletvekili ve eşiyle ilgili herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir" denildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:







"KOBANİ'DE EĞİTİM ALIP EYLEM İÇİN ÜLKEMİZE DÖNDÜLER"







"15.06.2016 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, sol bir terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile örgütün silahlı yapılanmasında faaliyet gösteren, Suriye'nin Ayn-El-Arap (Kobane) bölgesinde silahlı eğitim alıp silahlı/bombalı eylem gerçekleştirmek için ülkemize dönen, ilimizde örgütün organizesinde gerçekleştirilen korsan gösteri ve cezalandırma eylemlerine katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik (23) adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 13'ü ilimizde 1'i Sivas'ta olmak üzere toplamda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.







Bu operasyon bir takım çevrelerde oluşan duyarlılığı istismar etmek üzere bazı basın yayın kuruluşlarınca "HDP Eş Başkanı ve Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'na yönelik bir adli süreç işletildiği" yolunda gerçekle bağdaşmayan çeşitli haber ve yorumlara yer verilmekte olduğu görülmüştür.







"BELİRTİLEN ADRESE YAKALAMA MAKSATLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİR"







İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak terörle mücadele kapsamında İstanbulumuz'un huzuruna kasteden terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda ilimiz Eyüp ilçesi Karadolap Mahallesi'nde sol bir terör örgütünün faaliyetleri içerisinde yer aldığı değerlendirilen şahıslardan Fadime Ç. isimli bayanın bulunabileceği adrese yakalama maksatlı operasyon düzenlenmiştir. Ancak operasyon anı itibariyle adı geçen şahsın sözü edilen adreste yakalanması mümkün olmamıştır.







"ARANAN ŞAHIS, OPERASYON ANINDA EVDE YOKTU"







HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun eşi S.Ş ve beraberindeki E.O isimli şahısların da bulunduğu bahse konu adreste yapılan operasyon kapsamında aranan Fadime Ç. isimli şahsın da kaldığı, ancak operasyon anı itibariyle bu eve gelmediği öğrenilmiştir. Evde kalanlardan alınan bu bilgi üzerine evde yapılan kontrolde Fadime Ç. isimli bayan tarafından kullanıldığı belirtilen odada bahse konu şahsın pasaport ve özel eşyalarının bulunduğu görülmüş, hedef olarak aranan şahsın belirlenen adresinin doğruluğu da teyid edilmiştir.







"ADI GEÇEN VEKİL VE EŞİYLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"







Adı geçen milletvekili ve eşiyle ilgili herhangi bir adli ve idari uygulama söz konusu değildir".







YÜKSEKDAĞ: BASILAN EVLERDEN BİRİSİ BENİMDİ







Yüksekdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün basılan evlerden birisi benim evimdi. Hukuksuz gayri meşru bir biçimde evimde arama yaptılar. ESP'ye yapılan operasyon zaten HDP'ye yapılan bir operasyondur, bununla birlikte benim evimi basarak haydutluk yapıyorlar" demişti.