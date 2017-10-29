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EMNİYET FACİAYI ÖNLEMİŞ: BOMBALI ARAÇ DIŞINDA BOMBALI MOTOSİKLET DE YAKALANMIŞ


Emniyet Faciayı Önlemiş: Bombalı Araç Dışında Bombalı Motosiklet de Yakalanmış
Tarih : 29 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Emniyet Faciayı Önlemiş: Bombalı Araç Dışında Bombalı Motosiklet De Yakalanmış(7/10)3

İstanbul'da titiz bir çalışmayla Radikal terör örgütü DEAŞ'ın iki hücresini çökerten polis, büyük bir faciayı önledi. Saldırı hazırlığındaki hücre üyelerinin bomba yüklü Otomobilin yanı sıra, aynı hücreye ait bomba düzenekleri olan bir motosiklet ve canlı bomba yelekleri de ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden aktarılan yazılı açıklamada çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı. Bayrampaşa'da ele geçen bombalı araçla ilgili yapılan açıklamada, bombalı araç dışında alışveriş merkezinin açık otoparkında bombalı bir motosikletin de ele geçtiği kaydedildi.

TERÖR VE İSTİHBARAT POLİSİ HÜCRE ÜYELERİNİ YAKIN TAKİBE ALDI

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ele geçirilen terör örgütü DEAŞ'a mensup biri yaralı 4 kişinin gözaltına alındığının duyurulduğu açıklamada, dün Esenyurt ve Arnavutköy'de patlama yaşanan 2 evde de bomba malzemelerinin bulunduğu ifade edilerek, "27.07.2017 günü akşam saatlerinde ilimiz Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

EYLEM TALİMATI ALAN 2 HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

Emniyetin geçtiği yazılı bildiride, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen ortak operasyonda bahse söz konusu adreslerde bulunduğu belirlenen hücre üyelerine ait 1 adet otomobil ve 1 motosikletin Bayrampaşa ilçesindeki bir alış veriş merkezinin açık otoparkında olduğunun tespit edildiği kaydedilerek, "Araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28.10.2017 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir." İfadelerine yer verildi.

BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLET

Açıklamanın sonunda, "Araç içerisinde ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir." İfadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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