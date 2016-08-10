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emniyet amiri, gözaltına alınacağı sırada intihar etti

EMNİYET AMİRİ, GÖZALTINA ALINACAĞI SIRADA İNTİHAR ETTİ

Hatay'ın Belen İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istenen 39 yaşındaki emniyet amiri Ahmet Beşli, polislerinin gözü önünde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 09:23
Puan Ver : Emniyet Amiri, Gözaltına Alınacağı Sırada İntihar Etti(0/10)


Olay, saat 00.30 sıralarında Sarımazı mevkiindeki Belen İlçe Emniyet Amirliği'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında emniyet amiri Beşli ve iki polisi gözaltına almak için Belen İlçe Emniyet Amirliği'ne geldi. 2 polisi gözaltına alan ekipler, Beşli'nin makamına gelerek silahını teslim etmesini istedi. İddiaya göre, kendisini gözaltına almak isteyen ekibe silahını teslim etmeyen Beşli, beylik tabancasını başına dayayarak tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan Beşli, Emniyet Amirliği'ne çağrılan ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olduğu belirtilen Beşli, hastanedeki müdahelelere rağmen kurtarılamadı.








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