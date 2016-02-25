

Ankara'da TSK'ya ait servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısından sonra soruşturmaya başlayan polis, 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka bir aracın peşine düştü. Bu aracı PKK'lılara satan Arap Yakut, önceki gün İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yakut'un sattığı araçlardan üçünün Ankara, İstanbul ve Adana'daki eylemlerde kullanıldığı belirlenirken, bir araç ise aranıyor. Ayrıca, il emniyet müdürlüklerine yazı gönderen Emniyet Genel Müdürlüğü, 42 PRS 60 plakalı aracın yakalanmasını istedi. EGM'nin yazısında çalıntı olan aracın içinde Suriye Gizli Servisi'yle bağlantlı iki YPG'linin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.







İKİZ PLAKA HAZIRLAMIŞ







Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın personelini taşıyan servislere yönelik gerçekleştirilen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini soruşturan polis, yeni bir kişinin varlığını ortaya çıkardı. Önceki gün İstanbul'da gözaltına alınan ve gizlice Ankara'ya getirilen Arap Yakut adlı kişinin Ankara saldırısının kilit isimlerinden Kudbettin Onur'la bağlantısı olduğu ve ikiz plaka hazırladığı anlaşıldı.







4. ARAÇ ALARMI







Alınan bilgiye göre, Hasan Aysen ve Uğur Yüce ile birlikte gözaltına alınan Arap Yakut'un, 4 araç için PKK'ya ikiz plaka hazırladığı anlaşıldı. Bu araçlardan üçü, Ankara, İstanbul va Adana'da örgüt tarafından eylemlerde kullanılırken, 4. aracın henüz bulunamaması polisi alarma geçirdi. İstanbul'daki aracın Sultanbeyli'de karakol önünde patladığı, Adana'da ise yol kenarında patlatıldığı ancak herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi.