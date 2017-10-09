Emniyet, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi"ni yalanladı.

"30 BİN KİŞİLİK BYLOCK LİSTESİ HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde haber siteleri üzerinden yayınlanan, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock sisteminden 30 bin kişinin tespit edildiğine dair bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA YENİ BİLGİ VE BELGELERE ULAŞILABİLİR"

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili araştırma ve soruşturmaların halen devam ettiği ve bu çalışmalar neticesinde yeni bilgi ve belgelere ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada