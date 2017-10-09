Yaz Macerası Kısa Sürdü! Ateş Böceği Final Yapıyor
Stat İçin Beşiktaş'a Teşekkür Eden Bakan Bak'a Erdoğan'dan Fırça: Bizim Paralarımızla Yapıldı
Fetö'cüye Ödül Veren Akpm'ye Türkiye'den Sert Tepki: Bu İhanettir
İlker Başbuğ'dan Abd'ye Vize Protestosu! Resepsiyona Gitmeyecek
Abd Büyükelçisi Vize Krizine Açıklık Getirdi: Çalışanımızı Tutukladığınız İçin!
Taksicilerden Uber İsyanı: Bunlar Fetö Gibi Okyanus Ötesinden Geldiler
Fatih Tekke Yeni Takımını Buldu
Mısır'da 2012'de Kaldırılan Dgm'ler, Yeniden Göreve Başladı!
Çanakkale Boğazı'nda İlk Kez Opistobranchia Türü Deniz Tavşanı Görüldü
Ünlü Yorumcu Ahmet Çakar: Futbolun Yürekle Oynandığını Gösterdiniz
Hindistan'da Tarlaya Sıkılan Böcek İlacı 20 Can Aldı
Erdoğan'dan Rusya'ya Kırım Mesajı: İşgal Yasadışı!
Vize Yasakları Bu Akşam Başlıyor!
16 Yaşındaki Çocuğun Peşini Bırakmayan Seri Tacizci Sonunda Tutuklandı
Finlandiya-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak: Bizi Diğer Milli Takımla Kıyaslamayın
Emniyet 30 Bin Kişilik Yeni Bylock Listesi İ Yalanladı!
Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı: Metnin Talimatını Bizzat Verdim
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiliz Oyuncular Islıklandı
Türkiye Sınırındaki Gizemli Binanın Sırrı Çözüldü: Yetimler İçin Yapılmış

Emniyet 30 Bin Kişilik Yeni ByLock Listesi i Yalanladı!

EMNİYET 30 BİN KİŞİLİK YENİ BYLOCK LİSTESİ İ YALANLADI!

Emniyet, bazı haber sitelerinde yer alan, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi" tespit edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Emniyet 30 Bin Kişilik Yeni Bylock Listesi İ Yalanladı!(10/10)6

Emniyet, "30 bin kişilik yeni ByLock listesi"ni yalanladı.

"30 BİN KİŞİLİK BYLOCK LİSTESİ HABERLERİ GERÇEK DIŞI"

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde haber siteleri üzerinden yayınlanan, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullanılan Bylock sisteminden 30 bin kişinin tespit edildiğine dair bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA YENİ BİLGİ VE BELGELERE ULAŞILABİLİR"

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ilgili daire başkanlıkları ile koordineli şekilde, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili araştırma ve soruşturmaların halen devam ettiği ve bu çalışmalar neticesinde yeni bilgi ve belgelere ulaşılabileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emniyet  30  Bin  Kişilik  Yeni  Bylock  Listesi İ  Yalanladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER