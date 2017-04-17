

Trabzonspor'un başarılı sol beki son idmanı tamamlayamadı. Sol ayağında ağrılar hisseden Mas'ın kontrollerinin devam ettiği ve Antalya maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanacağı ifade edildi. Takımda hafif sakatlıkları bulunan Onazi ve Durica'nın oynamasında ise engel bulunmuyor.







kaynak:sabah