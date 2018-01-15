EMMANUEL EMENİKE SÜPER LİG YOLUNDA!
Hücum hattına takviye yapmayı düşünen Sivasspor'a menajerler tarafından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike önerildi.
Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yiğidolar, ikinci yarıya da flaş bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken menacerlerden Emenike önerisi geldi.
MENAJERİ SİVASSPOR'DA OYNAMAYA HAZIR OLDUĞUNU İLETTİ
Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor'da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.
Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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