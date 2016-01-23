Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana hep tartışma konusu olan Emmanuel Emenike, bir kez daha gündemde...



SOSYAL MEDYAYI SALLADI!



Yaşadığı sorunlar nedeniyle sezon başı Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e gönderilen Emenike, burada da tutunamadı. Fenerbahçe'ye geri dönmesine sıcak bakılmayan oyuncu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem güldürdü.







Kendisine cilt bakımı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, yüzmaskesiyle poz verdi ve "Görünüşüm nasıl? Bugün hakaret etmeden yorum yapın lütfen" yazdı. Emenike'nin bu pozu yüzlerce kez Facebook ve Twitter'da paylaşıldı. (Fanatik)