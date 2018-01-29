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Emmanuel Adebayor attığı golü Mehmetçik'e armağan etti

EMMANUEL ADEBAYOR ATTIĞI GOLÜ MEHMETÇİK'E ARMAĞAN ETTİ

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında attığı golü asker selamı vererek kutladı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : Emmanuel Adebayor Attığı Golü Mehmetçik'e Armağan Etti(7/10)3

Başakşehir'in dünya yıldızı futbolcusu Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında muhteşem bir gole imza attı. Genç kaleci Çağlar'ın üzerinden şık bir aşırtma golü atan futbolcu sevincini ise 'asker' selamı vererek yaşadı.

Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında farkı 5 yapan golü attı. Yıldız isim, Visca'nın asistinde topun dibine girerek genç kaleci Çağlar'ın üstünden haftanın en güzel gollerinden birine imza attı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Adebayor attğı golün ardından tribünlerin önüne gelerek asker selamı verdi. Togolu golcünün bu hareketi taraftarlardan büyük alkış aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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