EMMANUEL ADEBAYOR ATTIĞI GOLÜ MEHMETÇİK'E ARMAĞAN ETTİ
Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında attığı golü asker selamı vererek kutladı.
Başakşehir'in dünya yıldızı futbolcusu Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında muhteşem bir gole imza attı. Genç kaleci Çağlar'ın üzerinden şık bir aşırtma golü atan futbolcu sevincini ise 'asker' selamı vererek yaşadı.
Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Karabükspor maçında farkı 5 yapan golü attı. Yıldız isim, Visca'nın asistinde topun dibine girerek genç kaleci Çağlar'ın üstünden haftanın en güzel gollerinden birine imza attı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Adebayor attğı golün ardından tribünlerin önüne gelerek asker selamı verdi. Togolu golcünün bu hareketi taraftarlardan büyük alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar