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Emmanuel Adebayor: Askerlerimiz Orada Bizi Koruyor

Emmanuel Adebayor: Askerlerimiz Orada Bizi Koruyor

EMMANUEL ADEBAYOR: ASKERLERİMİZ ORADA BİZİ KORUYOR

Karabükspor maçında attığı sonra Afrin'de bulunan askerlere selam gönderen Togolu golcü Adebayor, "Onlar orada bizi koruyor. Onlara olan saygımı böyle göstermek istedim" dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 23:40
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Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, 5-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçının ardından konuştu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli golcü, "İçerideki ilk maçımızdı ve galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugün güzel bir galibiyet almayı hak ettik. İyi bir karakter ortaya koyup, güzel bir futbol oynadık" dedi.

"KARİYERİMDE BÖYLE GOLLER VARDIR"

Attığı aşırtma golü de değerlendiren Adebayor, "Attığım golden dolayı çok mutluyum ama önemli olan takımın 3 puan kazanması. Kariyerimde böyle attığım birkaç gol vardı. Top bana gelirken aşırtma vurmayı düşünüyordum. Kalecinin açıldığını gördüm ve üzerinden aşırttım. Güzel bir goldü ama en önemlisi kazanmamızdı" sözlerini kullandı.

"ASKERLERİMİZ, ORADA BİZİ KORUYOR"

Golden sonra Afrin'de bulunan askerlere selam gönderen Togolu golcü, "Askerler, hayatlarını bizim için, ülke için feda ediyor. Bizim de onlara karşı saygı göstermemiz gerekiyor. Ülkedeki askerlere saygımı böyle göstermek istedim. Onlar orada bizi koruyor" şeklinde konuştu.

"ARDA TURAN HALA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Yeni transferler hakkında da konuşan Emmanuel Adebayor, "Transferde bir iki yeni isim aramıza katıldı. Birisi Arda Turan. Atletico da çok iyi işlere imza attı, ardından Barcelona'ya gitti. Topla geçemeyeceği bir rakip yok. Bajic, zaten İtalya'dan gelen bir oyuncu. Arda, ilk maçında golünü attı. Bu çok önemliydi. Bence hala dünyanın en iyi oyuncularından birisi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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