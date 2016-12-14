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emlakta yüksek komisyona son

EMLAKTA YÜKSEK KOMİSYONA SON

Gümrük Bakanlığı, alım satımda ortaya çıkan mağduriyeti önlemek için emlak ticaretini yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Emlakçılar için bazı kriterler getiriliyor. Sertifika almayan emlakçılık yapamayacak. Emlak komisyonlarındaki haksız kazanç önlenecek

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:09
Puan Ver : Emlakta Yüksek Komisyona Son(5/10)2


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, emlak alım satımında ortaya çıkan mağduriyetleri önlemek için harekete geçti. Taşınmaz Ticaretinin Düzenlenmesi Yönetmeliği için çalışmalara başlayan bakanlık, emlak satışına yönelik aracılık, danışmanlık ve bu kapsamda yürütülecek diğer faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Düzenlemede, taşınmaz ticareti yapanlarda aranacak şartlar da belirlenecek. Buna göre emlakçıların, taşınmaz ticaretini yaparken uyması gereken ilkeler, yerine getirmesi gereken kriterler ve alacakları ücretler yönetmelikle düzenlenecek.



EMLAKÇILARA SERTİFİKA ŞARTI GELİYOR



Emlakçıların, taşınmaz alacak vatandaşlardan yüksek tutarlarda komisyon alması ve farklı ücretler talep etmesi önlenecek. Böylece tüketici mağduriyeti de önlenmiş olacak. Emlak alım satımından elde edilecek ticari kazanç, belli bir düzene oturtulacak. Düzenleme ile emlakçılık mesleğine yönelik kriterler belirlenecek, emlakçılara sertifika alma zorunluğu getirilecek. Sertifika zorunluluğu halen emlakçılık yapanlar için de geçerli olacak. Kurallara uymayanların yetkisi iptal edilebilecek.



HER EMEKLİ OLAN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK



Düzenlemede, taşınmaz ticareti yapanlarda aranacak şartlar da belirlenecek. Bu çerçevede emlakçılara yönelik bazı kriterler getirilecek. Her emekli emlakçılık yapamayacak. Emlakçılara, mesleki yeterlilik kriteri, eğitim ve sertifika şartları getirilecek. Sertifika sahibi olmayan emlakçılık yapamayacak. Halen emlakçılık yapanlar da dahil herkes için bu şartlar geçerli olacak. Bazı emlakçıların yetkisinin iptali gündeme gelebilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emlakta  Yüksek  Komisyona  Son    haber

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