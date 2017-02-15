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Emlakta 'tapu' Yükü Hafifliyor
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emlakta 'tapu' yükü hafifliyor

EMLAKTA 'TAPU' YÜKÜ HAFİFLİYOR

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:03
Puan Ver : Emlakta 'tapu' Yükü Hafifliyor(9/10)9


Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye tapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor.



 İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.



 



kaynak:milliyet








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