EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 MAYIS !
Emlak Vergisi ödemeleri 31 Mayıstarihinde son buluyor. Belediyelervatandaşları cezalı duruma düşmemeleriiçin bu tarihe kadar vergilerini ödemelerikonusunda uyarıyor.
Emlak Vergisi ödemeleri 31 Mayıstarihinde son buluyor. Belediyelervatandaşları cezalı duruma düşmemeleriiçin bu tarihe kadar vergilerini ödemelerikonusunda uyarıyor.
Emlak bildirimiiçin gerekli belgeler şu şekilde; Tapufotokopisi, Binalar için yapı kullanma izinfotokopisi, Binanın bulunduğu adres(mahalle, sokak ve numarası), Beyansahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası.
Başka geliri olmamak kaydıyla emekliler200 metrekareden küçük tek konut içinemlak vergisi ödemiyor.
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