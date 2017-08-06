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Emlak vergisi için önemli uyarı! 7 Eylül son gün

EMLAK VERGİSİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI! 7 EYLÜL SON GÜN

Tüketici Hakları Derneği, emlak vergisi miktarına itirazı olan vatandaşların 7 Eylül 2017'ye kadar dava açabilecekleri uyarısında bulundu.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Emlak Vergisi İçin Önemli Uyarı! 7 Eylül Son Gün(7/10)3

Tüketici Hakları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenen emlak vergisinin gerçekçi ve yüksek tutarda tespit edilmediğini düşünen vatandaşların vergi mahkemesine 7 Eylül 2017'ye kadar itiraz davası açabilecekleri bildirildi.

MUHTARLIKLARDAN TAKDİR KOMİSYONU KARARI ALINACAK

Açıklamada, dava açmak için muhtarlıklardan takdir komisyonu kararının alınması gerektiği hatırlatılırken aynı cadde ya da sokaktaki bir mükellefin dava açmasının yeterli olduğu ifade edildi. Dava sonucundan söz konusu yerdeki mükelleflerin yararlanabileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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