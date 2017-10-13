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Emlak Ve Özel İletişim Vergisine İndirim Yapıldı
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Emlak ve Özel İletişim Vergisine İndirim Yapıldı

EMLAK VE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE İNDİRİM YAPILDI

Meclis komisyonunda görüşülen torba tasarı; emlak vergisi, özel iletişim vergisi gibi vergilerde indirim getirirken gözler MTV'de yapılacak indirime çevrildi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Emlak Ve Özel İletişim Vergisine İndirim Yapıldı(7/10)3

Kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen tasarının Meclis maratonu sürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen tasarının önceki gün 22 maddesi daha kabul edilirken, gözler Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yapılacak indirime çevrildi.BAKAN BOZDAĞ DÜN DE AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dün, "Yeni oran komisyonda netleşecek. Kesin düşecek" dedi. Tasarı, vatandaşı ilgilendiren pek çok düzenleme de içeriyor.

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ

Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak üzere tavan uygulaması geliyor. 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu yılki değerin yüzde 50'sini geçemeyecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 oluyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN YASAL DÜZENLEME

Bu yıl vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılıyor. İlamsız takiplerdeki mal beyanı süresi de 7 günden 15 güne çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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