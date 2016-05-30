

Belediyeler vatandaşları cezalı duruma düşmemeleri için astıkları pankartlarla ve gezen araçlardan yapılan duyurularla 31.05.2016 tarihine kadar vergilerini ödemeleri konusunda uyarıyor.







EMLAK VERGİSİ ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER







Emlak bildirimi için gerekli belgeler şu şekilde;







Tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası), beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası.







EMLAK VERGİSİ NEDİR?







Emlak vergisi, taşınmaz mal varlığından alınan vergi. Genelde arazi ve bina gibi mal varlığına uygulanan emlak vergisi, bazı ülkelerde sanayi ve tarım araçları, mal stokları ile otomobil, mücevher, mobilya, zanaat araçları gibi taşınır malları, ipotekli borç senedi, irad senedi, tahvil ve hisse senetleri gibi değerli kağıtları da kapsar. Birçok ülkede yerel yönetimlerce toplanır ve önemli bir gelir kaynağı oluşturur.







EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?







Emlak vergisi ödemek için mükellefler, bağlı bulundukları belediyelerin emlak servislerine müracaat ederek ödemelerini gerçekleştirebilir. Emlak vergisinin, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye ödenmesi gerekiyor. Taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ise ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi ya da belediyelerin belirttiği banka hesap numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarası yazılarak yapılabiliyor. Ayrıca, emlak vergisi internet üzerinden online bir şekilde tahsil edilebiliyor. Belediyelerin e-belediye portalları kullanılarak da ödeme yapılması mümkün. Sisteme giriş yaptıktan sonra 'ödemeler, online' seçeneklerini takip ederek tahsilatı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak tüm belediyeler e-belediye sistemini henüz kullanmıyor. Bu nedenle belediyenizin bu sistemi kullanıp kullanmadığını öğrenmelisiniz.







EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?







Taşınmaz mallara (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergiler, ödeneceneği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır.







Maliye Bakanlığı, 2016 yılı için oranı yüzde 5,58 olarak belirlemiştir. Yani, 2015 ve öncesi alınmış konutlar için 2016 yılında yılı emlak vergisi yeniden değerleme oranı (%5,58/2) %2,79'dur.







Vergi oranları arsalar için %0.6, araziler için %0.3, meskenler için %0.2 ve işyerleri için %0.4' dür.







EMLAK VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR?







Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Bu yüzden mükelleflerin tarih konusunda dikkatli olmaları gerekir.