EMLAK KONUT'UN 20 YIL VADE KAMPANYASINDA SON 3 GÜN!
Emlak Konut GYO 'nun başlattığı 20 yıl vade kampanyasında geri sayım başladı. 1 Şubat 2017'de başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyası 31 Mart Cuma günü sona erecek.
1 Şubat 2017'de başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasına dahil olan konut projesinde metrekare fiyatları minimum 2 bin 700 liradan başlıyor.
31 Mart Cuma günü sona erecek Emlak Konut Güçlü Türkiye için Birlik Vakti kampanyasında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla ‘0' vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriliyor.
kaynak:emlakkulisi
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