

1 Şubat 2017'de başlayan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasına dahil olan konut projesinde metrekare fiyatları minimum 2 bin 700 liradan başlıyor.











31 Mart Cuma günü sona erecek Emlak Konut Güçlü Türkiye için Birlik Vakti kampanyasında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla ‘0' vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriliyor.







kaynak:emlakkulisi