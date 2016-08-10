

Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO'nun ilk 6 aylık kârı 630 milyon 769 bin TL olarak açıklandı.







Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2015 yılı toplam kârı 952 milyon 605 bin TL olarak gerçekleşti.







Daha önce yıl sonu kar hedefini 1,5 milyar TL olarak açıklayan Emlak Konut GYO, gayrimenkul projelerinde 01 Ocak - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında toplam 2 bin 643 bağımsız bölümün satışını yaptı, toplam satış geliri de 1 milyar 726 milyon TL olarak gerçekleşti.







Açıklamada, "Şirketin 01 Ocak - 30 Haziran 2016 tarihleri arasındaki net kârı 630 milyon 769 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu kâr hedefi 1 milyar 500 milyon TL olarak açıklanan şirketin; ilk 6 aylık öz kaynakları 9 milyar 599 milyon 732 bin TL, aktif büyüklüğü ise toplam 19 milyar 94 milyon 736 bin TL olarak gerçekleşmiştir." denildi.