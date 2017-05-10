Emlak Konut GYO, 5 dev proje için ihaleye çıkıyor. Haziran ve Temmuz aylarında ihalesi gerçekleştirilecek; İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 Etap şeklinde ihale edilecek olan İzmir Alsancak'taki projeler toplamda 1 milyon 327 bin metrekarelik araziyi kapsıyor



Emlak Konut GYO aralarında Galatasaray'ın Riva'daki arazisi ile Tariş Kooperatifler Birliği'nin İzmir Alsancak'taki arazisinin de olduğu 5 dev proje için düğmeye bastı. İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 etaptan oluşacak İzmir Alsancak'taki 1 milyon 327 bin 352 metrekare büyüklükteki 5 proje için Haziran ve Temmuz aylarında ihaleye çıkılıyor.



EKO-KÖY RİVA İHALESİ 8 HAZİRAN 2017'DE







Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016'da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva'daki 1.076.020 metrekarelik arazisi için ihale başvuruları 12 Mayıs 2017'de başlıyor. Projenin ihalesi ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek.







kaynak:habertürk