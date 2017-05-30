EMLAK KONUT, TOKİ'DEN ARSA ALACAK
Emlak Konut, TOKİ ile yedi adet arsayı 1 milyar TL'ye satın almak üzere protokol imzaladı
Emlak konut tarafından KAP'a yapılan açıklamada İstanbul, Samsun ve Antalya'da bulunan arsaların alım bedelinin 500 milyon TL'lik kısmının 29 Eylül 2017'de, kalan 450 milyon TL'lik kısmının ise 29 Haziran 2018'de ödeneceği belirtildi.
kaynak:milliyet
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