

Şimdilik Emlak Konut ile gelir paylaşımı modeliyle yapılan projeleri kapsayan kampanyayla yaklaşık 15 bin konutun satılması planlanıyor. Konutlar aylık yüzde 0.7 (yıllık yüzde 8.2) faizle ve 10 yıl vade ile satılacak. Ancak isteyen vatandaşlar evlerini enflasyona endekslenen faiz oranı ile alabilecek. Enflasyonun yükselmesi halinde ise faizde yüzde 10 sınır olacak. Enflasyon yüzde 15'e de çıksa vatandaşlar en fazla yıllık yüzde 10 faiz ödeyecek. Faiz oranı örneğin yüzde 5'e düştüğünde ise yüzde 5 faizle çok daha avantajlı konut sahibi olunabilecek. Tabii diğer taraftan gelir paylaşıma göre yapılan projelerde konut ve iş merkezlerini gerçekleştiren şirketlerin işlerini finansal sıkıntıya girmeden tamamlamaları için Emlak Konut kendi payına düşen alacağını erteleyecek. Böylece şirketlere bir nevi nakit destek sağlayacak.







3.5 MİLYARLIK NAKİT GİRDİ SAĞLANACAK







Kampanyanın bir ayağı da gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapanlar değil direkt Emlak Konut'tan ev alanlarla ilgili. Bu kişiler eğer kalan borçlarını peşin olarak öderlerse kalan tutar üzerinden yüzde 20 indirimli ödeme yapabilecekler. Örneğin 200 bin liralık ev alan birisi geriye kalan 100 bin liralık borcunu peşin öderse 80 bin lira ödeyip Emlak Konut ile el sıkışabilecek. 20 bin lira daha kârlı çıkacak. Bu şekilde Emlak Konut'a olan borçlar yaklaşık 4.4 milyar lirayı buluyor. Eğer tüm borçlular peşin ödemeden yararlanmak isterse Emlak Konut'a 3.5 milyar liralık bir nakit para girişi olacak.







Ayrıca yarın açıklanacak olan planda satılacak evler için peşinatın yüzde 25 değil, yüzde 20 olacağı öğrenildi. Bilindiği gibi BDDK kurallarına göre konut kredisi almak için, vatandaşın cebinde toplam tutarın en az yüzde 25'inin peşin bulunması gerekiyor. Emlak Konut'un yarın açıklayacağı projede peşinat tutarının yüzde 20 istenecek olması, 250 bin TL'lik bir konutun 62 bin 500 TL yerine 50 bin TL peşinat ile alınabilmesi demek.







KÖY PROJESİ HARİÇ BÜTÜN PROJELER KAPSAMDA OLACAK