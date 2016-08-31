

Emlak Konut gayrimenkul piyasasındaki bekleme eğilimini kırmak ve satışları artırmak için Ağustos ayı boyunca 30 farklı projede peşinat ve faiz indirimine yönelik kampanya düzenlemişti.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, her bir proje için satışların toplam vadeli kısmının şirket payı toplam gelirinin yüzde 30 sınırı dolana kadar kampanyasının 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Emlak Konut GYO'nun daha önce detaylarını açıklamış olduğu kampanya, şirketin 30 farklı projesinde yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vade ve vadeye TÜFE artış uygulaması; ya da yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vade, aylık yüzde 0.7 vade farkı uygulaması ile satış yapılmasını kapsıyordu.