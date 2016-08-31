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emlak konut kampanya süresini uzattı

EMLAK KONUT KAMPANYA SÜRESİNİ UZATTI

Emlak Konut GYO peşinat tutarı ve faiz oranında indirim sağlayan satış kampanyasını yılsonuna kadar uzattığını duyurdu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:49
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Emlak Konut gayrimenkul piyasasındaki bekleme eğilimini  kırmak ve satışları artırmak için Ağustos ayı boyunca 30 farklı  projede peşinat ve faiz indirimine yönelik kampanya  düzenlemişti.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, her bir proje için  satışların toplam vadeli kısmının şirket payı toplam gelirinin  yüzde 30 sınırı dolana kadar kampanyasının 31 Aralık 2016  tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Emlak Konut GYO'nun daha önce detaylarını açıklamış olduğu kampanya, şirketin 30 farklı projesinde yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vade ve vadeye TÜFE artış uygulaması; ya da yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vade, aylık yüzde 0.7 vade farkı uygulaması ile satış yapılmasını kapsıyordu.








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