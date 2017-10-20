EMLAK FİYATLARI DÜŞTÜ, TÜRKLER YUNANİSTAN'A AKIN ETTİ
Yunanistan'da emlak fiyatlarının düşmesi ve 250 bin euro karşılığında oturma izni veren altın vize uygulaması, Türk yatırımcının iştahını kabarttı. Vize talebinde, Türkler Çinlilerden sonra 2. sırada.
Yunanistan'da emlak fiyatlarının düşmesi ve 250 bin euro karşılığında 5 yıllığına oturma izni veren altın vize uygulaması Türk yatırımcının da iştahını kabarttı. Çinliler talep artışında yüzde 203 ile ilk sırayı alırken, onları yüzde 90 ile Türkiye takip ediyor. Yunan makamlarının açıkladığı rakamlara göre, yılın ilk 6 ayında Yunanistan'a giden Türk turist sayısı önceki yıla oranla yüzde 50 artış göstererek 1.5 milyona dayanmıştı.
TURİSTLER, KOMŞUDA KİŞİ BAŞI 250 EURO HARCIYOR
Harcamaların kişi başına 200 ila 250 euro civarında gerçekleşmesi ve aynı dönemde Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin kişi başı 63 dolar harcaması turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırmış ve tartışmalara yol açmıştı.
Görünen o ki, Yunanistan'a olan talebin artması artık sadece turizm ile sınırlı değil. Komşu'da yaşanan ekonomik darboğazın gayrımenkul fiyatlarını düşürmesi Türk vatandaşlarının Yunanistan emlak sektörüne olan iştahını da kabarttı.
ŞAMPİYON ÇİN, İKİNCİ TÜRKİYE
Ülkenin en büyük emlak portalı Spitogatos'un kurucusu Dimitris Melachroinos'un açıkladığı verilere göre gayrımenkule en yoğun talep yüzde 203 artışla Çinlilerden geldi. İkinci sırada ise yüzde 90 artışla Türkiye var.
Çinli bir yatırımcının Atina'nın Attica bölgesindeki Exarcheia mahallesinden 100 daire birden alarak kısa dönem kiralama yaptığı, sonrasında da başka bir yatırımcıya sattığı açıklanmıştı.
Attica, fiyatların düşük olması nedeniyle ülkenin oturma izni alınmasına olanak tanıyan Altın Vize uygulamasının yüzde 70 oranla en çok verildiği yer olarak dikkati çekiyor.
Yunanistan'da 250 bin euronun üzerindeki yatırımlarda 5 yıllık oturma izni alınabilmesini sağlayan "Golden Visa" yani "Altın Vize" uygulamasına Türkiye'den de artan bir ilgi var.
Enterprise Greece istatistiklerine göre, son 4 yıl içerisinde toplam 2 bin 14 kişi uygulamadan yararlanarak 5 yıllık oturma izni aldı. Çin vatandaşları, 850 kişiyle ilk sırayı kimseye bırakmazken onları 388 kişiyle Rusya ve 161 kişiyle de Türkiye izledi.
YERLEŞMİYOR KİRA TOPLUYORLAR
Yunanistan'ın 1 milyar euro civarında olan yabancı emlak yatırımlarında Çin'i talepte yüzde 90 ile Türkiye takip ediyor ancak ülkedeki gayrımenkul danışmanları Türklerin Yunanistan'da yaşamak için alım yapmadığını, daha ziyade iyi kira geliri ve vize sıkıntısını aşmak için bu yola yöneldiğini belirtiyor. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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