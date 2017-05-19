EMLAK BANKASI YENİDEN AÇILIYOR
Emlak Bankası'nı tasfiyeden çıkararak yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan düzenleme TBMM Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinde Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ile ilgili maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edikten sonra Genel Kurul'da da onaylandı.
kaynak:ahaber
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