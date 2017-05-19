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emlak bankası yeniden açılıyor

EMLAK BANKASI YENİDEN AÇILIYOR

Emlak Bankası'nı tasfiyeden çıkararak yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan düzenleme TBMM Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Emlak Bankası Yeniden Açılıyor(5/10)4


Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinde Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ile ilgili maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edikten sonra Genel Kurul'da da onaylandı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Emlak  Bankası  Yeniden  Açılıyor    haber

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